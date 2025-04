Câmeras de segurança flagram criminoso tentando arrombar prédios na região Leste de BH

No bairro Floresta, na região Leste de Belo Horizonte, câmeras de segurança flagraram um homem tentando arrombar a porta de um mesmo prédio várias vezes. Nas primeiras tentativas, ele não levou nada, mas danificou o portão. O síndico do condomínio retirou os puxadores para evitar novos furtos, já que o criminoso parecia interessado em peças específicas. A segurança na região tem se tornado motivo de preocupação para os moradores, que pedem por mais policiamento.



