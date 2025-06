Câmeras de segurança flagram momento que adolescente morre atropelado por caminhão em BH

Miguel Santos, de apenas 13 anos, morreu após ser atropelado por um caminhão no bairro Céu Azul, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Ele estava em uma bicicleta motorizada, recém-adquirida, e perdeu o controle ao fazer uma curva, batendo no caminhão betoneira. Imagens de segurança mostram o momento do acidente. A mãe de Miguel precisou ser amparada ao saber da tragédia. Vizinhos relatam que o trecho é perigoso devido à falta de sinalização. O motorista foi testado com bafômetro e não apresentava sinais de embriaguez. A legislação exige habilitação para conduzir ciclomotores adaptados. A polícia investiga o caso.



