Câmeras de segurança flagram suspeito de sequestrar mulheres em estacionamentos da Grande BH

Câmeras de segurança registraram o momento em que homem entra no estacionamento de uma drogaria, na região Oeste de Belo Horizonte. No local, o suspeito sequestra uma mulher a jogando no porta-malas de seu carro. A vítima, de 55 anos, contou à polícia que ficou em poder do sequestrador por quase cinco horas. Neste período sofreu ameaças e foi obrigada a fazer transferências, o prejuízo ultrapassou os R$20.000. Menos de um mês depois, o criminoso foi flagrado novamente no estacionamento de um shopping em Contagem, na Grande BH. Dessa vez, o sequestrador rende a vítima e a leva para um motel. A mulher ficou sob posse do criminoso por 15 horas e sofreu ameaças e abusos sexuais.