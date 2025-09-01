Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta MG

Câmeras flagram carro de aposentado sendo furtado no bairro Luxemburgo, em BH

Veículo era usado para levar neto autista à escola e terapias desaparece em plena luz do dia

Cidade Alerta|Do R7

O carro do aposentado Ronaldo foi furtado em plena luz do dia no bairro Luxemburgo, na região Centro-sul de Belo Horizonte. O veículo era usado para transportar o neto, de cinco anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, para a escola e terapias.

Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito sentado próximo ao carro, aguardando o momento certo para agir. Ele se levanta, abre a porta do veículo e leva embora o carro.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Belo
  • Belo Horizonte
  • Furto
  • IR (Imposto de Renda)
  • Luxemburgo
  • Sul

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.