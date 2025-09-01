Câmeras flagram carro de aposentado sendo furtado no bairro Luxemburgo, em BH

O carro do aposentado Ronaldo foi furtado em plena luz do dia no bairro Luxemburgo, na região Centro-sul de Belo Horizonte. O veículo era usado para transportar o neto, de cinco anos, diagnosticado com transtorno do espectro autista, para a escola e terapias.



Imagens de câmeras de segurança mostram o suspeito sentado próximo ao carro, aguardando o momento certo para agir. Ele se levanta, abre a porta do veículo e leva embora o carro.



