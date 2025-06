Câmeras flagram momento em que cuidadora agride idosa em Belo Horizonte

Uma cuidadora de 53 anos está sendo investigada pela Polícia Civil por agredir uma idosa de 78 anos em Belo Horizonte. A família notou hematomas e instalou câmeras que registraram agressões, incluindo empurrões contra a poltrona e alimentação forçada. A cuidadora alegou que a pele sensível da idosa causou as marcas, mas admitiu violência no manuseio. Ela foi condenada a pagar uma multa de R$ 700. A família busca medidas protetivas na Justiça.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!