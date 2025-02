Câmeras flagram ônibus do transporte coletivo caindo em ribanceira em BH No momento do acidente apenas o motorista, que não se feriu, estava no veículo

Cidade Alerta|Do R7 27/01/2025 - 20h21 (Atualizado em 27/01/2025 - 20h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share