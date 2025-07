Câmeras flagram suspeitos furtando carro em apenas 6 minutos no bairro Juliana, em BH

O porteiro Leandro teve o carro furtado em plena luz do dia, no bairro Juliana, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Imagens de circuito de segurança mostram que os criminosos levaram apenas seis minutos para agir. Ele havia parado o veículo para buscar a identidade da filha e, ao retornar, o carro havia sumido. O modelo 2008 estava quitado, mas não tinha seguro. O prejuízo, segundo Leandro, é fruto de anos de trabalho noturno como porteiro. Em 2025, o bairro Juliana tem registrado um furto de veículo a cada cinco dias.



