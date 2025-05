Caminhão de leite tomba em acidente no Anel Rodoviário em Belo Horizonte

Um caminhão carregado com oito toneladas de leite sofreu um acidente no Anel Rodoviário de Belo Horizonte após perder o freio. Para evitar uma tragédia, o motorista desviou o veículo para um barranco. Dois homens, pai e filho, estavam a bordo e foram resgatados pelo SAMU e Corpo de Bombeiros. A carga de leite ficou espalhada pelo local, sendo recolhida por moradores próximos. O caminhão começou a ser retirado do local cinco horas após o acidente, utilizando guindastes para içar os destroços.



