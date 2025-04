Caminhão é furtado e causa prejuízo de R$ 150 mil à desentupidora na Grande BH

A polícia procura por um caminhão furtado na BR-040, na cidade de Nova Lima, na Grande BH. O veículo pertencia a uma empresa de dedetização e desentupimento e foi levado à luz do dia. O furto registrado por câmeras de segurança do posto onde o caminhão estava estacionado. Os proprietários do caminhão enfrentam não apenas o prejuízo, já que o caminhão avaliado em R$ 150 mil não tinha seguro, mas também tentativas de golpe. Pessoas ligam exigindo dinheiro em troca de informações sobre a localização do veículo. O caminhão continua desaparecido e impactando os serviços da empresa, que já deixou de atender mais de dez clientes.



