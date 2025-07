Caminhoneiro morto por guarda municipal será enterrado nesta terça-feira (29) no interior de MG

Será enterrado nesta terça-feira (29) o corpo de Marcos Vinícius Ribeiro Dias, de 28 anos, morto por um guarda municipal em Sete Lagoas, a cerca de 75km de Belo Horizonte. A vítima foi baleada durante um evento religioso. A guarda diz que ele desobedeceu ordens e atropelou um agente, mas a esposa nega a versão. Segundo ela, o caminhão apenas seguia o fluxo e que o disparo foi feito sem aviso. O casal estava acompanhado dos dois filhos pequenos no momento do tiro. Os agentes envolvidos foram afastados e a Polícia Civil investiga o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!