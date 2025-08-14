Caminhonete é furtada em segundos, mas seguro recém-feito evita prejuízo

Um porteiro teve a caminhonete furtada enquanto estava estacionada, mas comemora a sorte: o veículo estava segurado há apenas 15 dias. Segundo ele, dois suspeitos rondavam o carro e podem ter passado informações para terceiros. O dono do veículo registrou boletim de ocorrência e espera que as imagens ajudem a identificar os envolvidos. O carro era usado tanto para deslocamentos familiares quanto para transporte de materiais, tornando o prejuízo ainda maior se não fosse pelo seguro recente.



