Cantor sertanejo preso em BH responde por quatro tentativas de homicídio em acidente de trânsito

O cantor sertanejo Relber André Pereira Costa, de 44 anos, foi preso pela Polícia Civil em Belo Horizonte, minutos antes de se apresentar em uma casa de shows no bairro Castelo, na região da Pampulha. A prisão está relacionada a quatro tentativas de homicídio, decorrentes de um acidente de trânsito ocorrido no dia 6 de julho, no interior do estado.



Segundo a delegada responsável pelo caso, Relber dirigia embriagado, em alta velocidade e na contramão, quando colidiu com outro veículo. Quatro pessoas ficaram feridas, incluindo um passageiro que fraturou o fêmur e outro que perdeu parte da orelha.



O delegado Alexandro Caetano destacou que o cantor já tinha antecedentes criminais por embriaguez ao volante e porte de arma.



