Carro é arrastado por trem após cair em cima de linha férrea em Nova Era (MG)

Um carro caiu sobre a linha férrea da cidade Nova Era, no Vale do Aço, nesta segunda-feira (17). Segundo testemunhas, o motorista do veículo perdeu o controle quando trafegava entre Governador Valadares e Belo Horizonte, pela BR-381. Mesmo ferido, ele conseguiu sair do carro e foi socorrido por populares. Após o resgate, um trem atingiu e arrastou o carro, que já estava vazio. Os trilhos pertencem à empresa VLI. Segundo a companhia, o maquinista seguiu todos os protocolos. Não houve interrupção no trânsito no local.