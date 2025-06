Carro é retirado de telhado após mais de 24 horas sobre casa em Belo Horizonte

Após mais de um dia sobre o telhado de uma casa, foi retirado o carro que despencou de 12 metros no bairro Granja Verneck, na região Norte de Belo Horizonte. A motorista perdeu o controle ao manobrar e caiu sobre o único cômodo com laje, onde estava uma criança de 6 anos. Mãe e filha tiveram ferimentos leves. A motorista também se feriu levemente. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil.



