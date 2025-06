Casa de suspeito de duplo homicídio é incendiada na Grande BH e polícia acredita em retaliação

A casa onde vivia João Vítor Fernandes de Mello, de 28 anos, suspeito de matar e enterrar os corpos de Jairo Vieira Lima, de 64 anos, e Anderson Alves Brandão, de 51, foi incendiada na madrugada desta terça-feira (25), em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo os bombeiros, o imóvel estava vazio e ninguém se feriu, mas todos os móveis e objetos foram destruídos. Vizinhos relataram que o fogo seria uma retaliação ao crime, que chocou a comunidade. João Vítor está preso desde segunda-feira (24). As vítimas foram encontradas enterradas no quintal da própria casa onde moravam com o suspeito, um dos corpos, inclusive, dentro de uma mala. A Polícia Civil investiga o incêndio como possível ato criminoso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!