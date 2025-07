Casal armado invade loja e faz reféns, incluindo bebê de 1 ano, na Grande BH

Um casal armado invadiu uma loja em Ribeirão das Neves, na Grande BH, e fez duas pessoas reféns, entre elas uma menina de apenas um ano e três meses. Os assaltantes ameaçaram um casal que estava do lado de fora, ordenando que não chamassem a polícia sob risco de serem baleados. Após recolherem roupas e vários pares de calçados, os criminosos fugiram em um carro que os aguardava na porta. O prejuízo da loja ultrapassa os R$ 30 mil. A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do crime, mas até o momento nenhum suspeito foi preso.



