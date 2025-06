Casal é encontrado morto em seringal no interior de MG e motivação do crime ainda é mistério

Foram encontrados os corpos de Luiz e Priscila, casal que estava desaparecido desde a última quarta-feira (26) na cidade de Prata, a cerca de 620 km de Belo Horizonte, no Triângulo Mineiro. Eles foram localizados dentro de uma grota no meio de uma plantação de mais de 75 mil seringueiras. Segundo a Polícia Militar, os dois apresentavam sinais de violência brutal. Luiz teve o braço direito decepado e ambos foram baleados. Os corpos estavam cobertos por folhagens, em uma aparente tentativa de ocultação.



Segundo familiares, o casal morava em Prata, não tinha desavenças e levava uma vida tranquila. A polícia informou que Luiz possuía antecedentes por uso e consumo de drogas, mas Priscila não tinha passagens pelo sistema prisional. Na casa dela, nenhum sinal de arrombamento ou violência foi encontrado.



A motivação do crime ainda é um mistério para os investigadores. A Polícia Civil agora trabalha com várias hipóteses e tenta identificar os autores. Moradores da região relatam medo e insegurança na área rural.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!