Casal é preso com drogas conhecidas como 'maconha gourmet' em Minas

Um homem de 30 anos e uma mulher de 29 foram presos na cidade de Nova Serrana, a cerca de 130 km de Belo Horizonte, transportando vários tabletes de maconha e pacotes embalados a vácuo de drogas no porta-malas e atrás dos bancos do carro. Essa droga, conhecida como "maconha gourmet", possui um valor mais elevado e atrai usuários de maior poder aquisitivo. A ação policial foi resultado de dois meses de investigação, que acompanharam o casal desde a entrada no Brasil, identificando que a droga tinha origem no Paraguai. O casal integra uma quadrilha atuante na região do Barreiro, em Belo Horizonte, local onde a droga seria distribuída.



