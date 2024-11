Casal preso por roubo em prédio no Gutierrez volta a cometer crime no Lourdes, em BH

Um casal que havia sido preso em outubro após assaltar um prédio no bairro Gutierrez, em Belo Horizonte, voltou a cometer o mesmo crime após conquistar a liberdade. Desta vez, o alvo foi um edifício no bairro de Lourdes, na região Centro-Sul da capital. Durante o assalto, os criminosos levaram duas bicicletas, reforçando a preocupação com a reincidência de crimes semelhantes na região. Autoridades continuam investigando o caso.