Caso Clara Maria: começa julgamento de dupla acusada de feminicídio em BH

Foi realizada nesta quinta-feira (3) a primeira audiência de instrução e julgamento do caso Clara Maria Venâncio Rodrigues, de 21 anos, assassinada em março deste ano, em Belo Horizonte. Familiares e amigos da vítima realizaram um protesto em frente ao Fórum Lafayette, pedindo por justiça e punição severa para os acusados: Thiago Schafer Sampaio e Lucas Rodrigues Pimentel, que foram presos em flagrante e tiveram a prisão convertida em preventiva na audiência de custódia.



A promotoria quer que os réus sejam condenados por feminicídio com qualificadoras: vilipêndio e ocultação de cadáver, abuso contra animal doméstico e tentativa de furto. A advogada da família se disse chocada com a frieza dos acusados. Apesar de ambos confessarem o homicídio, as versões divergem quanto à motivação. Thiago afirmou que Lucas teria agido por raiva, após ser repreendido por Clara por fazer uma saudação nazista. Já Lucas disse que o assassinato foi orquestrado por Thiago, que pretendia roubar o dinheiro da conta bancária da vítima.O caso segue em julgamento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!