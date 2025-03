Celular pega fogo dentro do bolso de adolescente e explode no interior de Minas

Câmeras do circuito de segurança de uma lanchonete registraram o momento em que um telefone celular explodiu. O aparelho estava dentro do bolso de uma adolescente quando começou a soltar fumaça. O caso aconteceu na cidade de Simonésia, a cerca de 310 km de Belo Horizonte, no interior de Minas Gerais, no último domingo (30). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.