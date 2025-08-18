Clínica odontológica sofre terceiro furto de fiação em menos de um ano em Belo Horizonte

Uma clínica odontológica na região do Barreiro, em Belo Horizonte, foi invadida durante a madrugada e teve toda a fiação elétrica furtada. O crime, registrado por câmeras de segurança, durou 11 minutos e aconteceu mesmo com o local protegido por concertina, câmeras, alarme e grade no padrão de luz. A dentista proprietária contou que este foi o terceiro furto em menos de um ano e o segundo em menos de 20 dias. Sem energia, precisou suspender os atendimentos e gastou R$ 700 para repor os fios. Uma loja vizinha também foi afetada e ficou sem luz.



