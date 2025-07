Começa audiência do caso da jovem que morreu afogada após lancha virar em Contagem (MG)

A audiência de instrução do caso da jovem Kethlin Faria Soares, de 20 anos, que morreu afogada após a lancha onde estava virar, teve início nesta terça-feira (22). Kethlin e outras 14 pessoas estavam na embarcação, que tinha capacidade para apenas 7. A mãe da jovem, Dona Lucélia, lembra o dia da tragédia como uma ferida aberta e cobra punição. Segundo relatos, o passeio foi tranquilo até a lancha ficar cheia e começar a encher d’água rapidamente, virando em seguida. O corpo da jovem foi encontrado cerca de 21 horas após o acidente na represa Várzea das Flores, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O piloto, Carlos Alberto Alves dos Santos, fugiu do local e só se apresentou semanas depois.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!