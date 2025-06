Comerciante chega para trabalhar e encontra dois assaltantes em loja de Belo Horizonte

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que dois homens assaltaram uma loja de roupas, na tarde dessa quarta-feira (18), no bairro Lindeia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Os bandidos, armados, renderam funcionários e amarraram o dono do estabelecimento. Eles levaram roupas e tênis. Segundo o proprietário da loja, o prejuízo chega a R$ 20 mil. Até o momento, ninguém foi preso.



