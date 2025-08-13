Comoção e clamor por justiça marcam velório de gari em BH

No velório de Laudemir de Souza Fernandes, familiares e amigos prestaram homenagem vestindo uniformes de gari, refletindo o orgulho que Laudemir tinha por seu trabalho. Assassinado durante uma tentativa de apaziguar uma discussão no bairro Vista Alegre, em Belo Horizonte, Laudemir foi baleado por Renê da Silva Nogueira, que se irritou com o caminhão de lixo bloqueando sua passagem. Após o crime, Renê foi preso em uma academia, negou o envolvimento e afirmou ser casado com uma delegada, que acompanhou a abordagem na residência do casal. O inquérito investiga possíveis infrações disciplinares relacionadas à delegada. O enterro de Laudemir foi seguido por um cortejo emocionado e protestos por justiça, com amigos e familiares clamando por punição ao responsável.



