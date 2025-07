Condenado a 26 anos homem acusado de matar jovem sequestrada em Betim (MG) durante emboscada

Vitor Lúcio Lomar Mendes, de 24 anos, foi condenado a 26 anos e 9 meses de prisão pela morte de Isabela Santos Bacelar, de 25. A jovem foi sequestrada em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, na frente dos filhos, e nunca mais foi vista. Segundo o Ministério Público, o crime teve ligação com o tráfico de drogas. Isabela teria sido usada como isca para atrair Neylon Vitor, de 24, executado no dia seguinte em Belo Horizonte com 21 tiros. Depois do assassinato de Neylon, Isabela também foi morta, segundo a investigação, para que não houvesse testemunhas. O corpo dela nunca foi localizado. Mesmo assim, o júri entendeu que havia provas suficientes para a condenação, incluindo depoimentos que confirmam a ocultação do cadáver.



