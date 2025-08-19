Logo R7.com
Confissão de assassinato traz alívio à família de gari em Belo Horizonte

Após nove dias, Renê da Silva Nogueira Júnior confessou ter matado audemir de Souza Fernandes

Cidade Alerta|Do R7

Nesta terça-feira (19), Renê da Silva Nogueira Júnior confessou ter matado o gari Laudemir de Souza Fernandes enquanto a vítima trabalhava em Belo Horizonte. Ele afirmou à polícia que estava armado para segurança pessoal e que o disparo foi acidental. Testemunhas, no entanto, relataram que Renê agiu de forma ameaçadora e intencional. A arma pertencia à esposa dele, delegada da Polícia Civil de Minas Gerais. O Ministério Público apoiou o bloqueio de R$ 3 milhões dos bens de Renê e da mulher para assegurar indenização à família da vítima.

