Confusão em corrida por aplicativo termina com motorista agredido em Belo Horizonte

Passageiro e motorista discutiram após bebida ser derramada dentro do veículo

Cidade Alerta

Uma corrida por aplicativo terminou em confusão no bairro Paquetá, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Um casal e o motorista discutiram depois que bebidas foram derramadas dentro do carro.

O condutor, que havia orientado os passageiros a não levarem copos, cobrou o valor da limpeza do veículo e acabou agredido pelo passageiro e xingado pela passageira.

