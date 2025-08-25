Confusão em corrida por aplicativo termina com motorista agredido em Belo Horizonte

Uma corrida por aplicativo terminou em confusão no bairro Paquetá, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. Um casal e o motorista discutiram depois que bebidas foram derramadas dentro do carro.



O condutor, que havia orientado os passageiros a não levarem copos, cobrou o valor da limpeza do veículo e acabou agredido pelo passageiro e xingado pela passageira.



