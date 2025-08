Corpo de idosa atropelada a caminho do trabalho em Contagem (MG) é velado nesta terça (05)

O corpo de Efigênia de Souza Oliveira, de 88 anos, foi enterrado nesta terça-feira (05). A idosa foi atropelada a poucos metros de casa a caminho do trabalho em Contagem, na Grande BH. O motorista fugiu do local e não prestou socorro à vítima. Familiares apontam conhecido como suspeito pelo crime.



