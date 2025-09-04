Corpo de jovem desaparecida é encontrado dentro de rio em Brumadinho (MG)
Ana Carolina Souza Silva, de 28 anos, estava desaparecida desde julho e foi localizada após um denúncia anônima
O corpo de Ana Carolina Souza Silva foi encontrado em avançado estado de decomposição em um rio de São José do Paraopeba, distrito de Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima estava desaparecida desde julho, e o paradeiro foi revelado por meio de denúncia anônima.
Familiares reconheceram Ana Carolina pelas tatuagens no corpo e relataram angústia diante do sofrimento e da demora em obter informações. Segundo parentes, a jovem foi vista pela última vez acompanhada de dois homens, cuja identidade ainda é desconhecida.
O sepultamento ocorreu no Cemitério Parque das Rosas, também em Brumadinho, de forma rápida e restrita a familiares, sem velório, devido ao estado do corpo. A família acredita que a jovem foi vítima de crime e aguarda investigação da Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias da morte.
