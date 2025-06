Corpo de jovem desaparecido é encontrado ao lado de outro em área de mata em Contagem (MG)

O corpo de Juan Felipe Rodrigues, de 19 anos, foi encontrado pela própria família nesta segunda-feira (23) em uma mata em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. O jovem estava desaparecido há cerca de uma semana quando saiu para encontrar a namorada.



O corpo da vítima estava ao lado do de outro homem, ainda não identificado. Segundo a perícia, ambos apresentavam ferimentos causados por disparos de arma de fogo e estavam em avançado estado de decomposição. Familiares relataram que ouviram tiros na madrugada seguinte ao desaparecimento e desde então desbravaram a região com facões e lanternas em busca de respostas. As autoridades investigam se o crime tem ligação com o tráfico de drogas. A mãe de Juan, muito abalada, afirmou que o filho era querido por todos e nega que ele tivesse inimigos. A Polícia Civil segue investigando o caso.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!