Criminosos furtam carros em 30 segundos e deixam moradores inseguros no bairro Cidade Nova, em BH

A sensação de insegurança só aumenta entre moradores e comerciantes do bairro Cidade Nova, na região Nordeste de BH. Em menos de 30 segundos, uma dupla em uma moto realizou mais um furto na rua Professor Pimenta da Veiga, o terceiro registrado só este ano na mesma região. As imagens mostram o garupa quebrando o vidro do carro e levando objetos de valor antes de fugir. A vítima da vez, Leonardo, teve um prejuízo estimado em R$ 3.000. Casos semelhantes têm se repetido em ruas próximas, principalmente nos fins de semana. Moradores cobram mais segurança e temem que a onda de furtos afasta a clientela dos bares e restaurantes locais.



