Criminosos invadem casa de ração na Grande BH e prejuízo ultrapassa os R$30 mil

Uma casa de ração que fica no bairro Vianópolis, em Betim, na Grande BH, foi invadida. Ao chegar para trabalhar, a dona da loja se deparou com o estabelecimento revirado. Foram levados vários pares de botas, ferramentas, medicamentos para animais e um aparelho de ar-condicionado. Ao todo, o prejuízo chegou a cerca de R$30 mil. Para entrar no estabelecimento, assaltantes abriram um buraco na parede.