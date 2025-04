Criminosos quebram vidros para furtar veículos em Belo Horizonte

Criminoso é flagrado quebrando o vidro de um carro na avenida do Contorno, na região Leste de Belo Horizonte. Utilizando uma lanterna, homem verificou os veículos antes de arremessar um objeto no vidro do lado do motorista e entrar no carro. Suspeito levou uma mochila e a arma de um Policial Militar, que estava dentro do carro.



A polícia registrou 1.200 ocorrências de veículos com vidros quebrados entre janeiro e março deste ano. Muitos motoristas enfrentam prejuízos além dos objetos furtados, já que a troca do vidro custa em média R$ 400.