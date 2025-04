Criminosos se fingem de clientes em banco, roubam idoso e levam R$ 500 mil em jóias em BH

Um idoso, funcionário de uma empresa do estado do Mato Grosso, foi vítima de roubo ao retirar dois lotes de jóias da Caixa Econômica Federal, em Belo Horizonte. Após vencer um leilão virtual, a empresa enviou o idoso à capital mineira para retirar as peças. Dois homens disfarçados de clientes abordaram a vítima dentro do banco, simulando interesse em penhorar jóias. Após a retirada das peças valiosas, a dupla de suspeitos seguiu o idoso e cometeu o assalto. Sete meses após o crime, os suspeitos foram identificados e presos, e seus veículos apreendidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!