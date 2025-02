Dois adolescentes são apreendidos após detonar bomba em escola de BH

Dois adolescentes de 16 anos foram apreendidos após detonar bomba dentro de uma escola estadual em BH. O momento da explosão foi flagrado por uma câmera de segurança do colégio. O artefato explodiu no intervalo das aulas, e deixou funcionários e os outros alunos muito assustados. Um dos estudantes envolvidos no episódio confirmou ter levado a bomba para a escola e contou ter comprado o rojão em uma loja no hipercentro da capital. Na mochila do adolescente, foram encontrados também um canivete, um soco inglês, um garfo em formato de tridente e um isqueiro.