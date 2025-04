Doze pessoas são presas em operação que mira furtos e desmanches de motos em MG

A Polícia Civil de Minas Gerais prendeu doze pessoas em uma operação para combater quadrilha especializada em furtos e desmanches de motos na região metropolitana de Belo Horizonte. A ação resultou em 20 mandados de busca e apreensão em diferentes cidades, como Belo Horizonte, Sabará, Vespasiano, Santa Luzia e Pedro Leopoldo. As peças das motos eram frequentemente descartadas em áreas remotas, enquanto as carenagens, difíceis de rastrear, eram vendidas e remetidas para outras regiões. Os criminosos focavam em modelos de baixa cilindrada devido à facilidade de venda das peças, e um dos principais receptadores operava uma loja em Pedro Leopoldo.



