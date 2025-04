Duas pessoas são presas em operação conjunta de policias mineiras no aglomerado da Serra, em BH

Em uma operação conjunta, a Polícia Civil e a Polícia Militar desmantelaram um grupo responsável por roubos a pedestres na região Centro-sul de Belo Horizonte. Focada no aglomerado da Serra, a operação cumpriu sete mandados de busca e apreensão e efetuou duas prisões. Além destas, outras três pessoas foram presas em flagrante por receptação. Os policiais apreenderam veículos e R$ 60 mil em dinheiro, escondidos em um imóvel. Entre os itens recuperados estavam joias e até animais silvestres. A quadrilha tinha como alvo principalmente idosos e agia de forma agressiva. As investigações continuam, com apelos para que mais vítimas registrem ocorrências.



