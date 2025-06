Dupla assalta padaria e leva R$ 800 em mercadorias em Contagem (MG)

No bairro Alvorada, em Contagem, na Grande BH, uma padaria foi assaltada por homens armados que levaram dinheiro e mercadorias. As funcionárias relataram agressividade dos criminosos e um boletim de ocorrência foi registrado. No bairro Europa, também em Contagem, uma moradora flagrou o momento em que quatro suspeitos saíam de sua casa com vários objetos. A polícia foi acionada, mas os homens continuam foragidos. Moradores solicitam mais vigilância para aumentar a segurança na região.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!