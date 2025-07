Dupla é flagrada furtando moto em segundos no estacionamento de pet shop na Grande BH

Uma dupla de criminosos foi flagrada furtando uma moto no estacionamento de um petshop no bairro Eldorado, em Contagem, na Grande BH. Antes do furto, um suspeito chega sozinho ao local, usando um capacete vermelho. Seis minutos depois o homem volta com um comparsa, desta vez usando um outro capacete. O garupa desce e, em menos de 20 segundos, arromba a tranca e foge com a moto. A vítima tinha comprado o veículo há pouco tempo e feito o seguro na semana anterior. Entre janeiro e junho, o bairro registrou 86 furtos de motos, uma alta de 126% em relação a 2023.



