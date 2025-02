Dupla é presa com droga rara e potente da África no bairro Santa Inês, em BH

Dois homens foram presos, nesta quarta-feira (29), em Belo Horizonte com drogas de alto poder alucinógeno e alto valor no mercado, incluindo maconha, skank, LSD, anfetamina e MD. Segundo a polícia, o público-alvo dos traficantes são pessoas de classe média alta. A droga foi apreendida em um imóvel no bairro Santa Inês, na região Leste da cidade. Entre os entorpecentes, havia também uma droga nova, extremamente potente e proveniente da África. Veja a reportagem completa no vídeo acima.