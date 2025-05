'É muito triste', desabafa gari que encontrou corpo de bebê no lixo em BH

Um recém-nascido foi encontrado morto em uma sacola de lixo no bairro Minaslândia, na região Norte de Belo Horizonte. Câmeras de segurança capturaram um homem, considerado o principal suspeito, abandonando o que seria o corpo da criança durante a madrugada desta quinta-feira (29). Um gari encontrou o bebê durante a coleta de lixo. "Quando estava separando a coberta, senti um cheiro forte. Pensei que era uma boneca até ver o cordão umbilical," disse o homem. “É muito triste. É só Deus mesmo pra confortar. A gente nunca espera se deparar com uma situação dessas.”, desabafou ainda o gari. A polícia isolou a área e as investigações prosseguem, buscando identificar a mãe do bebê e esclarecer as circunstâncias do abandono. O corpo foi levado ao IML para exames.



