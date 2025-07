"Ela morreu por ter nascido mulher", desabafa amiga de professora morta em Minas

A Polícia Civil de Minas Gerais investiga a morte da professora Soraya Tatiana, cujo corpo foi encontrado debaixo de um viaduto na MG-10, em Vespasiano, cidade na região metropolitana de Belo Horizonte. A educadora, que estava desaparecida desde sexta-feira (18), foi localizada enrolada em um lençol, com sinais de violência e possível abuso sexual. O corpo foi localizado graças a uma ligação anônima feita durante a madrugada, a polícia considera a pista suspeita.



A vítima foi velada nesta segunda-feira (21) em Belo Horizonte. Colegas de trabalho e amigos prestaram homenagens comovidas à educadora, que lecionava história para turmas do 7º e 8º ano. "É incompreensível e revoltante. Trata-se de um crime que a gente sabe e precisa caracterizar como feminicídio. Ela morreu por ter nascido mulher", desabafa uma das amigas da vítima.



