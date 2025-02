"Ele falava que eu apanhava porque merecia", conta influenciadora mantida em cárcere na Grande BH

Uma influenciadora que diz ter sido mantida em cárcere privado por três dias, na cidade de Vespasiano, na Grande BH, concedeu entrevista exclusiva à RECORD MINAS detalhando os momentos de terror que teria passado sob a posse do seu namorado. A vítima também contou que sofria agressões físicas e verbais do companheiro há cerca de três meses. Durante o tempo em que teria sido mantida em cárcere, a mulher diz ter sido ameaçada. “Nesse período, ele falava que ia cortar meu cabelo, que ia me colocar pelada na rua, que ia me expor pra minha família”. O suspeito foi preso nesta segunda-feira (24).