Elevador cai do 17º andar e mata homem esmagado no prédio da Justiça Federal em BH

Um trabalhador morreu durante um serviço no prédio da Justiça Federal em BH atingido por um elevador. A vítima estava na casa de máquinas quando um dos elevadores do edifício caiu do 17º andar. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando os socorristas chegaram a vítima já estava sem vida. O corpo foi retirado depois de quase sete horas de trabalho da perícia e de militares do Corpo de Bombeiros. A causa do acidente ainda não foi identificada.