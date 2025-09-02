Entregador tem moto roubada em menos de 30 segundos em Belo Horizonte

Um motociclista por aplicativo foi assaltado enquanto realizava uma entrega, no bairro São Marcos, na região Nordeste de Belo Horizonte. Em menos de 30 segundos, criminosos armados levaram a moto dele, avaliada em cerca de R$ 30 mil, além do celular.



A vítima contou que havia acabado de aceitar uma corrida e parou para verificar o aplicativo quando foi surpreendido por um homem armado. O criminoso anunciou o assalto e levou a moto, que pertence ao pai do jovem. O rapaz relatou que pensou em reagir, mas desistiu ao perceber a arma apontada para sua cabeça. A moto, que ainda está financiada, tinha seguro atrasado. A Polícia Civil investiga o caso. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.



