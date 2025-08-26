‘Estamos desesperados, sem saber o que fazer’, irmão denuncia desaparecimento de jovem em MG

Ana Carolina Souza Silva, de 28 anos, está desaparecida desde o dia 11 de junho. A jovem morava em Brumadinho, na região Metropolitana de Belo Horizonte, com a irmã Letícia e uma tia.



“Estamos desesperados, sem saber o que fazer, sem ter notícia há tanto tempo”, disse Lucas, irmão de Ana. Segundo a família, o último contato da mulher foi com a prima, em São José do Paraopeba, distrito de Brumadinho.



Desde então, tentativas de localizar Ana não tiveram sucesso. A família informa que ela sempre manteve contato quando saía de casa, mas nos últimos meses não houve nenhuma comunicação. Ana também não movimentou os benefícios que recebe da mineradora Vale, levantando mais preocupação.



