‘Falou que ia me matar, matar meus filhos’, desabafa mulher agredida por fisiculturista em MG

Michelle Colósimo foi espancada por cerca de 30 minutos dentro de seu estúdio de estética na cidade de Itajubá, a cerca de 400 km de Belo Horizonte, no interior de Minas. O agressor é ex-companheiro da vítima, o fisiculturista Rafael Pedro da Silva. O suspeito foi preso ao ser flagrado por câmeras de segurança agredindo e ameaçando a mulher. O crime teria sido motivado pela recusa da vítima a reatar o relacionamento com o homem.



A mulher relatou os momentos de terror vividos durante a agressão. "Montou em cima de mim, começou a me enforcar, eu desmaiei. Depois começou a me bater. Só parou quando meu filho chegou.", contou Michelle, Além das agressões físicas, o homem ainda ameaçou verbalmente a vítima. "Falou que se eu denunciasse ele, ia me matar, matar meus filhos, e que minha família teria que aceitar ele.", completou a mulher.



