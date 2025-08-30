Logo R7.com
Cidade Alerta MG

Família cobra justiça para jovem morto em acidente com ônibus na Grande BH

Parentes afirmam que motorista ignorou placa de pare e reclamam da falta de respostas da polícia

Cidade Alerta|Do R7

O motociclista Carlos Gabriel Ferreira da Silva, de 19 anos, morreu em um acidente com um ônibus metropolitano em julho, em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Segundo a família, o motorista do coletivo não respeitou a sinalização de trânsito e avançou o cruzamento, provocando a colisão fatal.

Imagens de câmeras de segurança reforçam a versão dos parentes e mostram que o ônibus não parou na placa de pare, ao contrário do que o condutor relatou à polícia. Carlos morreu na hora. Um amigo que estava na garupa conseguiu pular antes da batida.

A família denuncia que até o momento não recebeu retorno sobre as investigações.

