Família de jovem morta em ação policial no interior de MG pede justiça após seis meses sem respostas

A família de Tainara Vitória Francisco Santos, de 18 anos, busca respostas seis meses após sua morte durante uma ação policial em Governador Valadares, a cerca de 310 km de Belo Horizonte, na região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A jovem foi encontrada morta após ser levada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento), com um laudo indicando asfixia. "São revoltantes as leis brasileiras", desabafa o pai da vítima, apontando a falta de respostas e a troca constante de delegados como entraves ao inquérito. Além disso, a família luta pelo pagamento da pensão alimentícia judicialmente concedida à filha da jovem, que tem necessidades especiais. A Polícia Militar não deu detalhes sobre o caso e os pedidos de esclarecimentos seguem sem resposta.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!